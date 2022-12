Em Curitiba, pelo menos alguém já tem o Hexa. Sensação do açougue em que trabalha, Patrick Nascimento Rodrigues, de 26 anos, agora é mais conhecido como “Patrick do Hexa”. Isso porque ele tem seis dedos em cada mão e, por causa da possibilidade do Brasil conquistar seis títulos mundiais na Copa do Mundo, “Patrick do Hexa” ficou famoso na região.

Açougueiro no supermercado Colatusso no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, ele nasceu com 24 dedos no total. São 6 em cada mão e 7 no pé direito, mas quando criança pôde amputar um dedo do pé.

+ Veja mais: Jogo da Copa no trabalho? Veja dicas para torcer sem queimar o filme na firma

“Amputei quando ainda era bebê, sempre tive vida normal, posso fazer de tudo”, conta Patrick que agora é também personagem principal nas brincadeiras relacionadas à chance do Hexa da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar.

Ele não é muito ligado em futebol, mas tem acompanhado os jogos do Brasil na Copa até pra entrar na brincadeira dos amigos. “Até então faziam outras brincadeiras, mas agora com do Hexa começou por causa da Copa, e virei o Patrick do Hexa”, conta animado.

Tetéu do Hexa

Outra história que inspirou as brincadeiras com o Patrick foi a de Josevaldo Almeida Thomé, 45 anos. Baiano, morador da cidade de Conceição do Caité, a 220 km de Salvador, o técnico em manutenção de equipamentos hospitalares e odontológicos nasceu com seis dedos em cada mão e é conhecido como “Tetéu do Hexa”.

Josevaldo é flamenguista e também encara numa boa as brincadeiras dos colegas. Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

Josevaldo é flamenguista e também encara numa boa as brincadeiras, inclusive, naquele 7×1 da Alemanha em cima do Brasil, na Copa de 2014, ele torceu pelo sétimo gol, como como contou à reportagem da Folhapress, em novembro.

+ Leia também: Dia de jogo do Brasil! Veja horário de bancos, INSS e Correios nesta sexta-feira

“Se ficasse nos seis, para mim ia ser muito ruim, ainda bem que ficou nos sete”, brinca. “Imagina? Eu ia virar meme?”

Colegas de trabalho de Patrick curtindo jogo do Brasil. Foto: Atila Alberti

Veja que incrível!