A Associação Comercial do Paraná está disponibilizando aos lojistas uma grande campanha de prêmios para estimular as vendas nas duas grandes datas para o comércio no primeiro semestre: Dia das Mães e Dia dos Namorados.

“Essas campanhas já se tornaram uma tradição e a cada edição temos procurado ampliar a oferta de prêmios e estender ainda mais o alcance”, destaca o presidente Camilo Turmina. Ele lembra que, para estimular ainda mais as empresas, a campanha será gratuita, podendo participar comerciantes e prestadores de serviços.

A Campanha Amor em Essência distribuirá 24 prêmios e mais 24 vale-compras de R$ 1 mil para os vendedores dos cupons sorteados. Os consumidores concorrerão a um Fiat Argo zero km, três motos Honda Biz, 10 smart TVs LG 50 polegadas, e 10 smartphones Samsung.

Serão 60 dias de promoção, entre 15 de abril e 15 de junho. A cada 50 reais em compras o consumidor receberá um cupom. Para compras entre R$ 500 e R$ 5 mil a distribuição será limitada a 20 cupons e acima de R$ 5 mil a 40 cupons.

Mais informações: campanha@acp.org.br | (41) 99244-9016.