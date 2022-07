O Tribunal do Júri de Curitiba condenou a 24 anos, seis meses e 29 dias de prisão Ellen Homiak, acusada de matar com um tiro na cabeça, esquartejar e colocar o corpo do marido numa mala, o policial militar Rodrigo Federizzi. O caso aconteceu em julho de 2016.

De acordo com a ação penal do Ministério Público do Paraná, Ellen buscou ocultar o crime. Ela esquartejou o corpo do esposo, colocou parte dele em uma mala e outra em embalagens plásticas e seguiu de carro para uma localidade rural em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. No local, Ellen enterrou a mala em um ponto e as outras embalagens plásticas em outro.

O crime teria sido motivado pelo questionamento da vítima quanto a despesas de R$ 46 mil feitas por Ellen Homiak.

Respondeu ao processo em liberdade

A ré Ellen Homiak respondeu ao processo em liberdade e participou da sessão do júri de forma virtual. De acordo com a Promotoria de Justiça que atuou no julgamento, ela estava em outro estado, em descumprimento a ordem de habeas corpus. Por essa razão, o Ministério Público requereu a imediata revogação de sua liberdade por descumprimento da medida cautelar.

Ao final da sessão de julgamento e depois da leitura da sentença, a juíza expediu um mandado de prisão preventiva contra a ré, que teria se recusado a compartilhar a sua localização.