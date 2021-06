Um simples adesivo em uma caixa fixada em uma moto fez questão de deixar uma reflexão em um ambiente trágico. A morte do motoboy André Domingos Pereira, vítima de um acidente de trânsito no cruzamento das ruas José de Alencar com a Marechal Deodoro, no Alto da XV, na madrugada desta quarta-feira (30), fez pensar quanto custa uma vida? Com certeza, nada que compare a um modesto R$ 3.

Na caixa que é utilizada para deixar os alimentos que serão entregues, uma frase de impacto chamou a atenção de quem acompanhou o atendimento do Samu ao rapaz. “Senhor não deixe que 3 reais por entrega, se torne lágrimas nos olhos da minha mãe”, dizia o adesivo na moto acidentada.

André não resistiu aos ferimentos após um impacto contra um caminhão. Trabalhava como motoboy, mas decidiu arranjar um “bico” entregando pizzas. De acordo com os amigos que estiveram no local do acidente, a vítima morava em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba e havia comprado a moto há pouco tempo para ajudar a família. O corpo do rapaz foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

O condutor do caminhão não ficou ferido. Câmeras de segurança podem auxiliar na investigação sobre o acidente.