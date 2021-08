Procurando emprego? Então, prepara o currículo! A administradora de shoppings centers BrMalls, que gerencia 26 empreendimentos em cinco regiões do país – entre eles o Shopping Curitiba e Shopping Estação – abriu 100 vagas para diversas especialidades. O propósito é acelerar o processo de digitalização da BrMalls, para prover novas experiências e consolidar as soluções existentes tanto para lojistas quanto para os clientes que buscam a máxima conveniência e benefícios exclusivos, nesta que, segundo a empresa, é uma fase de plena recuperação do varejo.

LEIA TAMBÉM:

> Fábrica de Curitiba abre 500 vagas de trabalho na produção de chocolates para Páscoa

> Tem medo de usar o PIX? Ele é seguro, mas é preciso cuidados pra não cair em golpes

> Governo e Abrasel ofertam cursos gratuitos com emprego garantido em restaurantes

Desde o final do ano passado, a companhia afirma que vem reforçando os times no processo de contratação. Ao todo, já foram contratados mais de 350 profissionais para trabalharem nos escritórios (ou de forma híbrida) no Rio de Janeiro e em São Paulo, e nos empreendimentos localizados em 21 cidades brasileiras. No Paraná, também são administrados pela BrMalls os shoppings Catuaí Maringá e Catuaí Londrina.

Oportunidades

As vagas são para início imediato e vão atender às áreas de marketing, tecnologia, mídia, canais digitais, financeiro, suprimentos, comercial, recursos humanos, engenharia e manutenção. Os candidatos interessados podem acessar o site https://carreiras.brmalls.com.br/ e conferir as oportunidades.

“A gente está de olho em profissionais com perfil colaborativo e com um propósito muito claro para realizar e aprender a partir das experiências promovidas para os nossos clientes, sejam consumidores, lojistas e anunciantes.” afirma Paulo Bastos, Gerente de Experiência do Colaborador da brMalls.

Além de vale refeição, alimentação e transporte, a empresa oferece ainda acesso à plataforma Gympass, plano de saúde e odontológico, auxílio farmácia, estacionamento no local, atendimento psicológico e participação nos lucros e/ou resultados.

Digitalização

No último ano, a BrMalls direcionou suas estratégias de recrutamento de olho em perfis de profissionais com DNA voltado para o digital. Mas o processo de digitalização começou há cerca de quatro anos ao implantar o conceito de mall as a hub ao se associar à plataforma integradora de canais, o Delivery Center. A iniciativa ganhou escala na pandemia com a aceleração das estratégias multicanais.

Em menos de um ano, a empresa conectou todos os 26 empreendimentos a soluções delivery plugadas a um ecossistema de marketplaces como Ifood, Rappi, Mercado Livre, Uber Eats, Americanas.com, Submarino, entre outros; implantou um aplicativo com e-commerce e programa de relacionamento integrados para oito shoppings no Rio e em São Paulo; lançou novas formas de entrega como drive-thru, lockers e o serviço de assistente de compras, este disponível em nove empreendimentos.

Web Stories