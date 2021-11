Um crime violento tirou a vida de um adolescente morador da Região Metropolitana de Curitiba e a chance dele de ajudar o próprio pai. O garoto, de 16 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (24), em Almirante Tamandaré. Os suspeitos do crime teriam se aproximado da vítima em um carro preto. Segundo parentes do jovem, ele foi assassinado por engano, no lugar do irmão. O adolescente faria uma doação de medula óssea para o pai.

LEIA MAIS – Curitiba tem cinco novos radares! Saiba onde ficam estes equipamentos mais “refinados”

A Polícia Civil informou ao jornal Bom Dia Paraná, da RPC, que deve investigar o caso. Ainda de acordo com as informações do jornal, a mãe da vítima disse que ele era estudante e não criminoso. O pai esperava receber a doação de medula para um tratamento de leucemia.

LEIA AINDA – Quadrilha especializada em cruzar o Paraná com cargas gigantes de drogas é caçada pela polícia

A família do adolescente informou que o jovem pode ter sido confundido com o irmão, mais velho, de 23 anos, que possui passagens pela polícia. Até o início da tarde desta quinta-feira (25), ninguém havia sido preso.

Web Stories