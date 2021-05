O rompimento de uma adutora da Sanepar na madrugada deste domingo (16), em Curitiba, pode afetar o abastecimento em bairros da capital e, também, em Araucária e Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. A companhia informou que o problema foi no sistema de água do Tatuquara e o conserto já está sendo feito, mas a normalização do abastecimento está prevista para ocorrer durante a noite.

Os bairros que podem ser afetados com falta de água em Curitiba são Campo de Santana, Caximba e Tatuquara. Segundo a Sanepar, a orientação é evitar desperdícios, já que o rodízio no abastecimento segue valendo no formato 60 horas/36 horas, ou seja, dois dias e meio com água, um dia e meio sem água.

Já em Fazenda Rio Grande, os locais afetados são os bairros Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo, Ipê, Eucaliptos e Nações.

E em Araucária as áreas que podem ser afetadas englobam Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

A Sanepar reforça que os clientes que possuem caixa d’água em casa podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a recomendação é que cada imóvel tenha caixas d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma de pelo menos 500 litros.

Pra reclamar ou tirar dúvidas

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações a companhia recomenda a utilização do aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar sempre o site da Sanepar.