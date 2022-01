Um infarto levou à morte no fim de semana a advogada paranaense Patrícia Casillo, 48 anos, sócia do Escritório Casillo Advogados, uma das maiores e mais tradicionais bancas do Direito no Paraná.

Filha dos advogados João Casillo e Regina de Barros Correia Casillo, Patrícia gradou-se em Direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1996. No último dia 14 de dezembro foi homenageada pelo 23º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná com a medalha “Guardiões da Cidade Industrial”.

A morte foi lamentada pela OAB-PR, na qual Patrícia integrou por quatro gestões a Comissão de Sociedades de Advogados.

Patrícia Casillo foi sepultada no Cemitério Iguaçu de Curitiba, no domingo (02/01).

