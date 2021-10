Após o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), se manifestar na segunda-feira (25) sobre a atuação dos policiais militares envolvidos no caso da da agressão à dona de uma hamburgueria na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), o advogado de defesa dos PMs pede que não se faça julgamento antecipado da ação policial. Claudio Dalledone Júnior defende que os PMs foram “atacados pela sedizente vítima”, mas concorda com a opinião do governador sobre a necessidade de investigação do caso.

Dalledone diz que os PMs utilizaram o uso progressivo da força por causa do comportamento da mulher. “A resistência dela ao algemamento e a contenção depois da ordem de prisão do policial fez com que gerassem as lesões. Isso tudo irá ser devidamente analisado pelas autoridades competentes”, explica.

+ Leia mais: Natal em Curitiba: Carlinhos Brown será destaque do espetáculo no Palácio Avenida

O advogado diz que não dá para admitir que “um juízo antecipado venha a inibir ações legítimas da Polícia Militar”. Dalledone menciona os chamados “pancadões”, que são encontros de pessoas nas ruas para fazer festas com música alta em local inapropriado, e diz concordar com Ratinho Júnior em alguns aspectos da declaração sobre o caso. “Comungo com a ideia e com a percepção do governador do estado de que serão apuradas as condutas [dos policiais]”.

Publicações polêmicas

Em maio, uma publicação nas redes sociais do vídeo de uma dinâmica feita no plenário do julgamento de Luis Felipe Manvailer, condenado há 31 anos de prisão pela pela morte da esposa Tatiane Spitzner, deixou os internautas de cabelos em pé. Na cena, que viralizou nas redes sociais, o advogado simulou uma agressão de esganadura no pescoço da sua assistente no júri, a advogada Maria Eduarda Lacerda.

O que disse Ratinho Júnior

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), disse em entrevista, que a atuação da Polícia Militar (PM) foi um “ponto isolado”. A ação desproporcional dos policiais, durante uma abordagem de fiscalização da pandemia na madrugada de sábado (23), repercutiu porque populares gravaram um vídeo em que a mulher, dona da hamburgueria, foi agredida no chão. Um funcionário do estabelecimento também chegou a ser arrastado pela PM na mesma ação.

“O Governo do Paraná, a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e o próprio Comando da Polícia Militar não admitem esse tipo de abordagem. Nós temos 25 mil homens e mulheres trabalhando na PM, todos bem treinados, e infelizmente um ou outro policial acaba tendo um excesso que não está dentro daquilo que é treinado que é do dia a dia”, disse o governador.

Na mesma entrevista, Ratinho Júnior admitiu que as imagens do vídeo da ação da PM demonstram que houve agressão, mas que o evento será devidamente apurado pela Sesp e pelo Comando da PM. “É um exemplo para dentro da corporação para que outros atos desse não aconteçam no Paraná”, destacou ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC.

Entenda o caso

Na madrugada do sábado uma mulher foi agredida durante procedimentos da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu). O caso aconteceu durante uma abordagem da PM, na rua Raul Pompéia, para fiscalização e combate de aglomerações e foi filmado por pessoas presentes no local.

A confusão começou após o fechamento de uma hamburgueria da região, por conta do descumprimento de normas sanitárias estabelecidas para o controle da pandemia da covid-19 em Curitiba. Os policiais abordaram um rapaz por desacato. Ele seria entregador do estabelecimento, segundo a PM. Em um vídeo, feito pela dona da lanchonete, imagens mostram o homem sendo arrastado e jogado no chão durante a abordagem. Nesse momento, a mulher reclama com os PMs e parece ser agredida.

Veja o vídeo enviado à reportagem pelo advogado da vítima.

“Vocês passaram dos limites! Ridículos”, exclama Estephany Rodrigues, enquanto grava a cena. Porém, ao se aproximar dos policiais, a mulher tem o celular derrubado no chão. Durante a discussão, Estephany também é derrubada e começam as agressões.

Imobilizada, o vídeo mostra a mulher recebendo golpes no rosto e o joelho do policial sobre o rosto dela. Com gritos e choro, Stephany sinalizou a violência: “Ele tá quebrando minha mão”. Em outro vídeo, publicado nas redes sociais, Estephany aparece no hospital, com sangramentos no rosto.

O que diz a PM

Procurada pela reportagem no sábado, a Polícia Militar emitiu nota informando que a ação policial se deu na Rua Raul Pompeia (que é conhecido pelas grandes aglomerações, consumo de drogas e perturbação), devido às inúmeras denúncias e chamados por perturbação do sossego e da tranquilidade feitos por moradores daquela rua há algum tempo. “Muitas destas reclamações, inclusive, foram veiculadas pela imprensa nas últimas semanas. A Operação de sexta-feira (22) para sábado resultou em 14 encaminhamentos, veículos irregulares recolhidos, dispersão de dezenas de pessoas, multas a estabelecimentos e veículos irregulares e, principalmente, mais tranquilidade à população de bem que reside naquele região”, diz o texto da PM.

Leia mais

>> Metallica confirma show para Curitiba e mais cidades brasileiras em maio

>> Uso de máscaras no Paraná pode ser flexibilizado no Verão, avalia Beto Preto

Ainda segundo a nota, a PM vai apurar as circunstâncias do fato “isolado” citado na reportagem. “No entanto vale ressaltar que, conforme consta em boletim de ocorrência, o policial militar foi agredido e, por isso, precisou usar de força gradativa para conter a mulher, que, inclusive, tentou impedir o encaminhamento de outra pessoa durante a ação policial”, diz a PM.

De acordo com a PM, as ações de fiscalização devem continuar. E a polícia pede “a quem sentiu-se ofendido pela ação policial para que procure a Corregedoria da Polícia Militar, canal oficial para registro de informações envolvendo policiais militares, para formalizar o relato e levar o que tenha de informações para a apuração do fato. Caso a pessoa prefira, pode se dirigir a qualquer quartel da Polícia Militar para isso”, finaliza a nota.

Web Stories