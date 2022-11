O advogado Jaminus Quedaros Aquino, 59, que matou a ex-companheira Suellen Helena Rodrigues, 29, na frente dos filhos em Curitiba, foi indiciado por feminicídio. O crime aconteceu no último dia 31 de outubro, no bairro Cajuru, quando Suellen deixava os filhos de 7 e 10 anos na escola no bairro.

A vítima morava em Prudentópolis, centro-sul do Paraná, e deixou a cidade com os filhos na tentativa de viver com mais tranquilidade em Curitiba, já que vivia sob constantes ameaças do ex-companheiro.

Jaminus saiu de Prudentópolis e foi até o município de Guarapuava. Lá ele comprou o carro usado na ação criminosa, Foto: Reprodução.

Uma das motivações para Jaminus cometer o crime seria o de não aceitar o fim do relacionamento com Suellen. Após ela se mudar para a capital com os filhos, ele veio atrás dela e comprou um carro novo para fazer uma espécie de armadilha, já que a vítima não conheceria o veículo. Em um áudio enviado para a advogada, Suellen chegou a prever o que estava para acontecer: “Ele vai fazer algo pra mim, eu sinto isso”.

Há também suspeita de que outra motivação para o crime seria uma vingança envolvendo o neto de Aquino, de 1 ano e 9 meses. “O menino tem síndrome de down e recentemente passou por uma cirurgia no coração. Ele disse que Suellen não aceitava muito bem a criança”, afirmou um primo de Jaminus, que não quis ser identificado.

Assassinada na frente dos filhos

Suellen apareceu chorando nos áudios e citou uma briga entre o casal. Foto: Reprodução.

Nas imagens de segurança, em frente a Escola Municipal Professora Donatilla Caron dos Anjos, é possível ver que ele ficou esperando por cerca de 40 minutos dentro do veículo, que a vítima desconhecia, até que ela se aproximou o bastante com as crianças para ser surpreendida e abordada. O advogado comprou o carro justamente para matar a ex-companheira.

Após conclusão do inquérito, Ministério Público pode oferecer, ou não, denúncia contra Jaminus Quedaros que está preso desde o dia 03 de novembro.

