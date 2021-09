A defesa da família Brites ingressou nessa terça-feira (21) com um pedido de liberdade para Edison Brites no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O harbeas corpus foi solicitado um dia após a anulação da sessão da 1ª Câmara Criminal ocorrida em 20 maio de 2021. Edison Brittes foi preso pela morte do jogador de futebol, Daniel Correa Freitas.

Pela decisão do TJ-PR, a ida dos réus a júri popular terá que ser julgada de novo, pois a anulação do julgamento de 20 de maio ocorreu por questões processuais. Isso levou a defesa de Edison Brites, a pedir a soltura por excesso de prazo. Assim, o réu poderia aguardar em liberdade enquanto o julgamento não é refeito.

“A defesa entrou com este pedido de soltura no STJ por excesso de prazo. Edison Brites está há três anos preso e nunca deu nenhum motivo para que o processo se arrastasse com tamanha morosidade. Por isso, esta ordem de soltura deve ser acolhida pelo STJ por excesso de prazo. Nada pode ser debitado à defesa de Edison Brites com relação à morosidade do processo”, afirmou Cláudio Dalledone, responsável pela defesa da família.

O caso Brittes

O corpo do jogador Daniel foi encontrado na manhã do dia 27 de outubro de 2018 em um matagal de São José de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima teve o pescoço quase degolado e o pênis decepado.

Cristiana Brittes (esquerda), junto com Edison Brittes e Alanna Brittes. Foto: Arquivo.

Quais são as acusações dos outros envolvidos na morte do jogador Daniel?

– Edison Brittes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor e coação no curso do processo;

– Cristiana Brittes: homicídio qualificado por motivo torpe, coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menor;

– Allana Brittes: coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menor;

– David Willian da Silva: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menor e denunciação caluniosa;

– Eduardo da Silva: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor;

– Ygor King: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor;

– Evellyn Brisola Perusso (responde em liberdade): denunciação caluniosa, fraude processual, corrupção de menor e falso testemunho.

