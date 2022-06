O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, foi o quarto mais bem avaliado entre mais de 130 terminais de todo o mundo segundo o ranking da empresa alemã AirHelp. À frente do Afonso Pena ficaram apenas os aeroportos internacionais de Hamad, no Catar, de Tóquio, no Japão, e de Atenas, na Grécia.

O levantamento leva em conta as avaliações de passageiros quanto aos quesitos pontualidade, alimentação, lojas e serviços aeroportuários em geral. De um máximo de 10 pontos, o aeroporto paranaense obteve média 8,37 – os três primeiros colocados obtiveram notas entre 8,39 e 8,38.

O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, é o outro terminal brasileiro que aparece na lista dos 10 primeiros da AirHelp, com nota 8,25. O pior aeroporto brasileiro avaliado pela empresa alemã foi o de Guarulhos, em São Paulo, que ficou em 45º lugar com 7,76 pontos. Na listagem geral, o aeroporto com nota mais baixa foi o Humberto Delgado, em Lisboa, Portugal, com 5,76 pontos. Os dados são referentes ao ano de 2019, informou a AirHelp.

