Três aeroportos do Paraná passaram a contar com 11 novas rotas entre dezembro deste ano e janeiro de 2023. A ideia é atender a demanda na alta temporada, que promete ser movimentada no país, no período de férias e festas.

Segundo a concessionária CCR, que administra os terminais do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba; Londrina, na região norte; e Foz do Iguaçu, no oeste paranaense, voos diretos pela empresa aérea Gol irão ter voos diretos para Cuiabá, Goiânia, Salvador, Florianópolis, Maceió, Natal, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro.

Confira abaixo, a lista completa com as novas rotas.

Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB)

Voos para Cuiabá, Goiânia e Salvador.

Aeroporto de Londrina (LDB)

Voos para Cuiabá.

Aeroporto de Foz do Iguaçu (IGU)

Voos com origem em Florianópolis, Maceió, Natal, Salvador, São Paulo (CGH), Recife e Rio de Janeiro (SDU).