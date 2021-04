A partir desta segunda-feira (26), a Agência do Trabalhador de Curitiba passará a viabilizar contratos de microcrédito para pequenos empreendedores por meio dos programas Banco do Empreendedor e Banco da Mulher Paranaense. O lançamento do serviço acontece concomitante ao retorno dos atendimentos presenciais na unidade e, para contratá-lo, é necessário agendar o atendimento entre as 9 e 17 horas.

Segundo o Governo do Estado, o objetivo é agregar os serviços de atendimento e crédito, apoiando também os micro e pequenos empresários. Composto por financiamentos de microcrédito até R$ 20 mil, com até três meses de carência e prazo total de 36 meses para pagamento, o serviço é destinado empreendedores com faturamento anual de até R$ 360 mil. Trabalhadores informais e empreendedores individuais também poderão ter acesso ao crédito cuja taxa de juros será de até 0,91% ao mês.

Para empreendimentos administrados por mulheres, ou que as tenham como sócias, a taxa de juros é ainda mais reduzida por meio do programa Banco da Mulher Paranaense, a partir de 0,76% ao mês.

O limite de crédito varia de acordo com o período de atividade do empreendedor ou empreendimento.

R$ 10 mil para quem tem uma atividade já formalizada, mas ainda não completou 12 meses de registro do CNPJ;

R$ 5 mil para empreendedores informais, ou que estão iniciando uma atividade;

R$ 20 mil para quem está formalizado como MEI há mais de um ano

Interessados podem fazer o agendamento prévio por meio do site da Secretaria da Justiça.