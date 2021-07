Mais de 1,5 mil vagas de emprego estão abertas nesta semana nas Agências do Trabalhador de Curitiba e Região Metropolitana. Ao todo, são 1.534 oportunidades de um total de 4.129 vagas com carteira assinada em empresas do Paraná, disponíveis nas 216 agências do estado.

A maioria dos postos de trabalho ofertados nas unidades do Paraná são para os setores da indústria, serviços e construção civil. As principais vagas são para operador de telemarketing ativo e receptivo (621), auxiliar administrativo (252), abatedor de aves (181), e alimentador de linha de produção (155). A secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) é responsável pela captação e intermediação de vagas nas Agências do Trabalhador.

Com horário marcado

Os interessados em alguma das vagas disponíveis devem buscar orientações entrando em contato pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Android e IOS), pelos sites empregabrasil.mte.gov.br ou via Sejuf.

Em Curitiba, a Agência do Trabalhador voltou a atender o público de forma presencial. Para evitar aglomeração e seguir as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento é feito somente com horário marcado, das 9h às 17h. O agendamento deve ser feito pelo site da Secretaria. As demais Agências do Trabalhador do Paraná devem seguir os decretos das administrações municipais.

Para orientações ou esclarecimentos sobre Seguro Desemprego o atendimento é realizado neste site. É possível habilitar seu Seguro Desemprego pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nas lojas de aplicativos de seu Celular Android ou IOS.

Oferta de vagas

Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, como Portal Emprega Brasil, aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine Fácil e Paraná Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do Chat do Trabalhador, no site da Sejuf.