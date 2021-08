Agora dá para passear pelo Mercado Municipal de Curitiba sem sair de casa. Todo o espaço pode ser visitado num tour virtual 360º, que pode ser acessado pelo smartphone, tablet e também computador.

Com imagens dinâmicas navegáveis, o tour on-line pelo Mercado Municipal começa pela entrada da Avenida Sete de Setembro e o visitante vai percorrendo virtualmente os 16,8 mil metros quadrados do local como quiser, tendo a experiência de “andar” pelos longos corredores do espaço da Prefeitura. Basta clicar com o mouse e arrastar para alterar a direção e a rotação ou parar.

Também poderá clicar em pins informativos, fixados em frente a cada um dos 362 estabelecimentos, que abrem para janelas com informações detalhadas sobre bancas de hortifrútis, empórios, restaurantes, boxes de orgânicos, peixarias, casas de carnes, adegas, floricultoras e outras lojas.

No tour virtual é possível, inclusive, entrar em cada uma das lojas e conferir por aproximação os produtos expostos nas prateleiras. Até locais poucos conhecidos, como a área de manipulação de alimentos, a primeira em um mercado municipal no país, pode ser visitada no passeio on-line.

Se preferir, o visitante poderá clicar em botões que permitem visualizar a maquete e a planta baixa do Mercado Municipal. Outro recurso é o botão que leva diretamente a cada um dos três andares, direcionando o tour para as áreas ou estabelecimentos de maior interesse.

Momentos do tour virtual poderão ainda ser compartilhados pelas redes sociais e WhatsApp, clicando nos ícones da tela.

O tour virtual é uma parceria da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme) e Hub 3D, empresa que realiza mapeamentos digitais com navegação e imagens tridimensionais.

“Para os turistas é uma forma de se programar para descobrir a riqueza e variedade de produtos e sabores do Mercado Municipal e para os curitibanos uma maneira de organizar o roteiro de compras nas lojas”, destaca Luiz Gusi, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Wi-fi gratuito

O tour virtual 360º é uma das novidades do Mercado Municipal em comemoração aos 63 anos do espaço, celebrados no último dia 2. Outro “presente” é o wi-fi gratuito oferecido aos clientes e visitantes do local. Além disso, em 2022, devem começar as obras de revitalização de toda a região, que compreenderá intervenções urbanas no entorno do mercado com paisagismo, passeio, mesas externas e um boulevard.

O Tour Virtual 360º do Mercado Municipal está disponível gratuitamente em www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br/tour-360.

