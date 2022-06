As obras de macrodrenagem no canal da Avenida Paraná, no bairro do Tabuleiro, em Caiobá, no Litoral do Paraná, já podem ser observadas por moradores e veranistas. A ideia é evitar que as ruas venham a sofrer menos com as chuvas e reduza a chance de alagamentos.

O projeto prevê deixar o canal da Avenida Paraná com sete metros de largura, em concreto formatado como um U (na base e nas laterais), aumentando a velocidade do escoamento e diminuindo o nível de alagamento. “A macrodrenagem é fundamental para aliviar o escoamento até o mar. O projeto de recuperação da Orla de Matinhos sempre teve essa preocupação social em melhorar o município como um todo”, afirma o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Everton Souza.

O município de Matinhos é bastante plano, com três saídas principais para o mar: pelos canais do rio Matinhos, da Avenida Paraná e da Avenida JK. Neste último, parte da água deságua na prainha e outra no Rio Matinhos.

Segundo o Governo do Paraná serão investidos R$ 8,3 milhões na macrodrenagem de 1,5 km do Canal da Avenida Paraná. Este processo deve durar 90 dias.

