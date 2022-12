A 4ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida do Ministério Público do Paraná denunciou criminalmente Paulo Cezar Bezerra da Silva por ter agredido o músico negro Odivaldo Carlos da Silva no dia 22 de novembro no Centro de Curitiba. Imagens repercutiram nacionalmente nas redes sociais.

Na denúncia, o Ministério Público do Paraná sustenta a prática de duas tentativas de homicídio triplamente qualificado e injúria racial. Além do músico, Paulo Cezar também agrediu outro homem, também na região do Centro da capital paranaense.

Nos dois casos, o agressor utilizou uma tonfa, um tipo de cassetete, e agrediu várias vezes as vítimas, que não tinham como se defender. Em ambas as tentativas de homicídio, o Ministério Público reforça que o agressor agiu “sem qualquer justificativa, motivado por ódio e intolerância contra a minoria”.

Como qualificadoras, a promotoria defende motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. No caso do músico, ele ainda fez diversas ofensas racistas, sendo por isso também denunciado por injúria racial.

Acusado está preso preventivamente

O processo deve tramitar na 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. O Ministério Público requereu também a manutenção da prisão preventiva do denunciado, sustentando no pedido “a periculosidade do autor, com desvalor de sua conduta, que extrapola o tipo penal, e possibilidade de reiteração criminosa, tal qual se verifica no caso em apreço” considerando por isso que “se faz indispensável a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”