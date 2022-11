O agressor que espancou um músico negro, Odivaldo Carlos da Silva, conhecido como Neno, foi denunciado para o Ministério Público do Paraná. Um pedido de prisão contra Paulo Cezar Bezerra da Silva foi feito pela deputada federal eleita Carol Dartora (PT) nesta segunda-feira (28).

O crime aconteceu no dia 22 de novembro, na Rua Dr. Faivre, Centro de Curitiba. O músico andava pela calçada quando foi espancado por Paulo Cezar. Odivaldo recebeu ofensas racistas, teve um dente quebrado, levou vários golpes na cabeça com um cassetete, na boca, na nuca, no peito, e mordidas do cachorro do agressor.

Paulo Cezar chegou a ser levado para a delegacia no dia da agressão, mas foi liberado. O caso foi registrado pela Polícia apenas como lesão corporal e a autoridade policial marcou uma Audiência Preliminar para 20 de março de 2023, ou seja, 118 dias após o crime.

“O que se observa, é a urgente necessidade de requerimento de decretação de prisão preventiva do agressor, em conformidade com o art. 312, do Código de Processo Penal, estando demonstradas a necessidade de garantia de ordem pública, a conveniência da instrução criminal – uma vez que o autor também ameaçou testemunhas -, bem como o receio de perigo e existência de fatos novos que justificam a aplicação da medida a ser adotada”, destaca Carol Dartora no pedido enviado à Promotoria de Direitos Humanos Criminal.

Dartora também enviou ofício à Defensoria Pública do Estado, Conselho Nacional de Direitos Humanos e à Assessoria Municipal de Direitos Humanos de Curitiba solicitando acompanhamento do caso e providências para que os atos praticados não fiquem impunes.

Racismo

Armado com faca e cassetete, o homem espancou o músico Odivaldo Carlos da Silva, também conhecido como Neno, e ainda ordenou que o seu cachorro mordesse a vítima. Segundo a deputada eleita, testemunhas garantem que o músico foi vítima de racismo, pois o agressor já teria sido visto dias antes chamando Neno de macaco.

De acordo com as informações, enquanto atacava o músico, o agressor chegou a dizer frases como “é morador de rua, tem que apanhar”.

