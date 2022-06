Um problema na qualidade da água bruta captada na Estação de Tratamento Iraí, da Sanepar, mantém a produção de água potável reduzida na região de Curitiba, Colombo e Pinhais, na região metropolitana. Cerca de 130 mil consumidores de podem ficar sem água. A informação é da própria Sanepar, que pede um consumo racional de água em diversos bairros dessas cidades.

De acordo com a companhia, a previsão é que a normalização é por volta do meio-dia de sexta-feira (3).

+ Leia mais: Chuvas fortes e obra empacada causam alagamentos na Linha Verde, em Curitiba

Com a continuidade das chuvas, a estação ainda recebe muita lama, terra, folhas e outros resíduos que alteram significativamente a cor da água, o que requer que o processo de tratamento seja mais demorado para assegurar a qualidade.

A Sanepar informou que faz manobra na distribuição a fim de que não seja afetada a mesma região. Portanto, se houver nome de bairro repetido, são regiões diferentes do mesmo bairro.

Regiões afetadas:

Curitiba: Atuba e Santa Cândida.

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópilis 1, Centro 1 e 2 E, Vila Amélia 2.

Colombo: Vila Zumbi, Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno, Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital e Maracanã.

Caixa d’água

A Sanepar informa que quem têm caixa-d’água domiciliar podem não ser afetado pelo desabastecimento. A orientação é que a caixa d’água tenha pelo menos 500 litros. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir o reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

