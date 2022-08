Devido à turbidez causada pelas chuvas, a Sanepar cadastrou novos bairros de Curitiba e Colombo, que podem ter o abastecimento afetado nesta sexta-feira (12), com normalização prevista para as 17 horas de sábado (13). Confira os bairros afetados:

Curitiba: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia, Atuba, Santa Cândida, Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV.

Colombo: Osasco, Campo Pequeno, Santa Fé e Curitibanos.

A orientação é para que seja feito uso racional da água, evitando desperdício.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.