A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) fechou 13 pontos comerciais e dispersou mais de 2 mil pessoas no fim de semana em diversos bairros de Curitiba. As ações aconteceram entre a noite de sexta-feira (03) e a madrugada deste domingo (05), com aplicação de multa próxima a R$ 760 mil.

+Leia mais! E o tempo, como fica? Veja a previsão completa pra Curitiba e região

Entre sexta-feira (03) e sábado (04), sete pessoas foram abordadas em estabelecimentos com 15 autuações administrativas e mais de R$ 410 mil em multas pelos agentes municipais. Já entre sábado e domingo, as equipes fiscalizaram 11 pontos comerciais, dos quais sete acabaram fechados por irregularidades. A Aifu percorreu os bairros Alto da XV, Alto da Glória, Batel, Boqueirão, Centro, Ganchinho, Hauer, Hugo Lange, Santa Felicidade, São Francisco, Seminário e Taboão.

Em todos os espaços foram dispersadas 1.046 pessoas, sendo que dessas seis acabaram detidas e encaminhadas para a assinatura do Termo Circunstanciado, uma por infringir determinação do poder público destinado a impedir propagação de doença contagiosa e cinco por perturbação do sossego. Ainda segundo o relatório da Aifu, quatro bares acabaram multados e fechados na região do Largo da Ordem, na Rua Trajano Reis, por não respeitarem o distanciamento mínimo entre as pessoas no interior dos estabelecimentos. Apenas nessa região cerca de 400 pessoas foram dispersadas e as multas aplicadas somaram R$ 180 mil.

+Leia mais! Longe de guarda-vidas, homem morre afogado no litoral do Paraná

Já em um bar no bairro Batel foram localizadas cerca de 300 pessoas, todas aglomeradas e em pé, o que infringe decreto municipal. O estabelecimento foi multado em R$ 100 mil pelo município e o responsável foi encaminhado para assinatura do Termo Circunstanciado.

Web Stories