O trabalho dos policiais militares pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) de sexta-feira (18) resultou em cinco pontos comerciais interditados em Curitiba e em multas que totalizam R$ 80 mil. As equipes flagraram 212 pessoas nos locais com uma prisão efetuada.

Ao todo, foram fiscalizados nove locais, na operação desta sexta-feira em estabelecimentos situados em 14 bairros da cidade, entre eles: Centro, Batel, São Francisco, Juvevê, Cristo Rei, Jardim das Américas, Uberaba, Boqueirão e Cidade Industrial.

Entre os estabelecimentos notificados estão uma casa noturna, no Centro, autuada em R$ 20 mil, por desenvolver atividade restrita neste período; uma lanchonete no Jardim das Américas, em R$ 20 mil, por não promover o controle de pessoas e o distanciamento mínimo; uma distribuidora de bebidas, no Boqueirão, em R$ 10 mil, por atividade em horário não permitido e uma lanchonete, também no Boqueirão, em R$ 5 mil, por exercer atividade de bar. Pessoas também foram multadas.

Na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), os policiais militares estiveram em uma tabacaria e localizaram oito gramas, separadas em 25 papelotes, de um tipo de analgésico para cavalo e um invólucro de maconha. Um rapaz de 19 anos foi preso por tráfico de drogas.

Aifu percorreu 14 bairros de Curitiba entre a noite de sexta-feira (18) e a madrugada de sábado (19). Foto: SESP/PR