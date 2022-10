O trecho da BR-277 em Morretes, no litoral do Paraná, onde houve um deslizamento de pedras no último final de semana segue interditado neste domingo (23). Porém, não há filas no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A tendência que o ponto interditado venha a ser liberado no começo da semana.

O trecho de desvio anterior tinha cerca de 1,2 quilômetro de extensão, e na sexta-feira (21), foi realizada uma readequação, quando passou a ser de 500 metros. Os veículos que descem a serra em sentido ao litoral agora conseguem acessar a pista dupla sem a necessidade de um contorno, como era no início da interdição.

O tempo médio que se leva para cruzar o trecho parcialmente interditado leva em média dois minutos.

A Defesa Civil do Paraná informou à PRF que o trecho de serra onde houve o deslizamento apresenta condições de estabilidade.

Não há mais rochas bloqueando a BR-277 em Morretes

O trabalho de remoção das rochas que se desprenderam da encosta e dos demais detritos deve ser concluído nos próximos dias. Não há mais no trecho grandes volumes de material bloqueando a pista. Caminhões com dimensões especiais, como mais de 3,6 metros de largura e mais de 30 metros de comprimento estão com tráfego proibido no local.