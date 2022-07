O torcedor do Internacional Cassiano Zanella, de 34 anos, que ficou gravemente ferido em uma briga de torcida depois do jogo entre Athletico e Internacional, realizado em Curitiba, no final da tarde de sábado (16), fez o boletim de ocorrência nesta manhã de segunda-feira (18). Zanella, que mora na capital, precisou ser encaminhado ao Hospital Evangélico para atendimento e recebeu alta hospitalar na madrugada de domingo (17).

Segundo a noiva de Cassiano, Naliana Sallet, que conversou com a Tribuna nesta segunda-feira, Zanella está bastante machucado, “com muitas dores na costela, olho super inchado, sem conseguir abrir ainda. Levou alguns pontos ali”, contou ela.

O B.O. feito nesta segunda será complementado com o exame de Corpo de Delito, feito no Instituto Médico Legal (IML).

Conforme a noiva, “fora o susto e os machucados, agora esta tudo certo”. Naliana Sallet também aproveitou para desabafar. “Foi uma covardia. A grande maioria nem era torcedor do Athletico, foram pessoas que viram a confusão e aproveitaram pra bater nele”, disse.

Confusão

Um vídeo recebido pela Tribuna no sábado mostra Cassiano Zanella com a cabeça enfaixada, sendo carregado em uma maca para uma ambulância. “Não fala nada pra mãe”, pede uma pessoa no vídeo. No dia, a Naliana Sallet conversou com a Tribuna e disse que o noivo foi agredido por um grupo de 5 a 6 atleticanos. “Foi na hora que estávamos saindo do jogo. Torcedores do Athletico, cerca de cinco ou seis, cercaram ele e outro amigo. O amigo conseguiu fugir, mas ele não”, relatou, bastante emocionada. Logo após a agressão a polícia chegou para prestar atendimento.

A reportagem procurou a Polícia Militar no sábado sobre informações dos agressores, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.