Nesta segunda-feira (22), Curitiba confirmou mais 993 casos de covid-19 e 33 mortes entre os moradores da capital. A ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para pacientes com covid-19 está em 102%. Já entre os leitos clínicos, a taxa de ocupação é de 96% nesta segunda-feira, 34 leitos estão livres.

O boletim da Secretaria Municipal da Saúde revelou que 30 dos óbitos registrados nesta segunda-feira aconteceram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 19 homens e 14 mulheres, com idades entre 30 e 94 anos. Dois não apresentavam fator de risco para complicações da doença.

Curitiba soma, no total, 3.536 mortes de covid-19. Com os novos casos confirmados, o número de infecções chega a 165.492 na capital paranaense. 148.008 estão recuperados e 13.948 pessoas seguem com o vírus ativo e podem transmitir a covid-19 para outras pessoas.

Números da covid-19 em 22 de março

993 novos casos confirmados

33 novos óbitos (30 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 165.492

Casos ativos – 13.948

Recuperados – 148.008

Óbitos – 3.536