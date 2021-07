Nesta quarta-feira (14), pelo segundo dia consecutivo, Curitiba permanece com todos os pontos de vacinação contra a Covid-19 fechados para a população. A Secretaria Municipal da Saúde informou que ainda aguarda a chegada de mais doses para retomar a campanha de imunização, chamando as pessoas que ainda não receberam a primeira aplicação. Na chamada que ocorre fora do grupo prioritário, que acontece apenas pelo critério da idade, dos mais velhos para os mais novos, o último público convocado foi o das pessoas com 40 anos completos, no sábado (10).

Na quinta-feira (15), mesmo que ainda não haja primeiras doses disponíveis, Curitiba reabre os pontos de vacinação, já que há pessoas que precisam da segunda aplicação. Cerca de 25 mil moradores devem receber a segunda dose para completar o esquema vacinal de proteção.

Expectativa de mais doses

Ainda não há previsão oficial de quando novas doses devem ser encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Paraná – geralmente, há remessas semanais, e que comumente chegam em voos entre quinta-feira e sábado. As últimas remessas ao estado foram feitas dias 8 e 9 de julho, quinta-feira e sexta-feira da semana passada. Primeiro chegaram 173.160 doses da Pfizer e, depois, mais 47.800 doses da Coronavac.

Em reunião com governadores de estados nesta terça-feira (13), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou o quantitativo geral de doses para distribuição ao longo dos meses de julho, agosto e setembro: para todo o país, estão previstas 41 milhões de doses em julho, 68 milhões em agosto e 71 milhões em setembro. O cronograma ainda pode sofrer alteração.

Metas

A meta do governo federal e também do governo do Paraná é aplicar ao menos a primeira dose em toda a população adulta até o final de setembro. Até agora, Curitiba aplicou a primeira dose ou a dose única (no caso da vacina da Janssen) em 925.357 moradores, o que corresponde a 61,25% do público com mais de 18 anos. No Paraná, 5.120.926 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose ou com a dose única, o que representa 58,61% da população adulta.