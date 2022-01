A forte chuva que atingiu Curitiba entre a tarde e noite deste sábado (15) gerou estragos em Curitiba. Segundo balanço mais recente da prefeitura, foram alagamentos, quedas de árvore e até uma ponte no Cajuru com risco de desabamento.

Apesar dos ventos de 39 km/h, não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados. Foram 21 solicitações de atendimento relacionado a queda de árvore ou de galhos em via pública e/ou bloqueando as vias. Dez solicitações de atendimento para semáforos inoperantes foram registrados pela Setran. As informações são do boletim mais recente da prefeitura de Curitiba.

Entre os locais com alagamentos, os registros aconteceram em pontos específicos na região da PUCPR (Rebouças), ao longo da Linha Verde e próximos da Avenida Henry Ford (Guaíra e Lindoia), bem como em ruas de bairros como Hauer, Parolin, Portão, Água Verde e Fazendinha. Ainda no Portão, a Escola Municipal Papa João XXIII sofreu alagamento.

Houve informações de alagamentos também no bairro Alto da XV, em trechos da Rua Fernando Amaro, e, no bairro Boqueirão, entre as ruas Humberto Ciccarino e Tito Teixeira.

No Novo Mundo, Vista Alegre e Bairro Alto, ocorreram registros de risco de desabamento. Equipes da Cosedi foram deslocadas para avaliação emergencial de estruturas, como muros, calçadas e paredes, mas nenhum caso foi confirmado. No portão, houve queda de muro e, no Cajuru, informe de erosão. No Fanny, a população sofreu com o alagamento de vias.

No Fanny, população sofreu com alagamentos. Foto: Reprodução.

Ponte interditada!

Segundo a prefeitura de Curitiba, no bairro Cajuru, uma ponte da Rua Etiópia, na altura do número 181, foi interditada, após constatação de erosão e risco de desabamento de parte da estrutura. Equipes da Regional e da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) foram acionadas para as providências e medidas cabíveis.

Previsão do tempo pra Curitiba

Segundo o Simepar a máxima em Curitiba neste domingo (16) pode chegar a 30ºC e, com isso, há possibilidade de novos temporais, principalmente a partir das 14h. Segundo o Inmet, a região de Curitiba segue em alerta amarelo de temporal neste domingo. O extremo oeste paranaense tem ainda um alerta laranja de onda de calor, o que representa uma elevação de mais de 5ºC acima da média por um período de 3 a 5 dias. Segundo o Simepar, Foz do Iguaçu, por exemplo, terá máxima de 33ºC neste domingo e nenhuma chuva.

