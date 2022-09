O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que, a partir do início da manhã desta sexta-feira (23), duas alças da interseção da PR-092 (Rodovia dos Minérios) com a PR-418 (Contorno Norte Curitiba) serão liberadas.

Com isso, não é mais necessário realizar a operação de retorno existente nas proximidades da Sanepar e Ambev, melhorando o tráfego de veículos no trecho.

É importante que todos os usuários colaborem, respeitando a sinalização e as orientações dos funcionários da obra, mantendo a segurança de todos e o bom andamento dos trabalhos.

Dúvidas, sugestões, reclamações e elogios podem ser feitos em urna disponibilizada no Atacadão Harger, pelo e-mail ouvidoria.bid.der@gmail.com ou pelo telefone (41) 9-9283-1480.