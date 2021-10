Quando o motorista não faz uma conversão obrigatória no trânsito ou insiste em fazer uma conversão proibida pela sinalização, ele aumenta o risco de colisões e de acidentes. O mesmo acontece quando o condutor avança o sinal vermelho. Já parar sobre a faixa de pedestres enquanto espera o sinal abrir compromete a travessia das pessoas, principalmente daquelas com mobilidade reduzida.

Todas essas infrações podem ser flagradas pelos novos radares de Curitiba. “Todas essas práticas, que aumentam a insegurança viária, são reprimidas ou, ao menos, desestimuladas, pela nova fiscalização eletrônica (radar fixo) que está sendo implantada em diversos pontos da cidade”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

+ Leia mais: Imobiliária de Curitiba lança serviço de leilão para vender imóveis particulares rapidamente e à vista

A Superintendência de Trânsito (Setran) ressalta a necessidade de atenção do motorista para a sinalização existente nas vias urbanas para evitar tragédias e multas, principalmente se cometer infrações em série. Essa possibilidade existe para o veículo que, além de estar acima do limite de velocidade permitida ao passar pelo local da fiscalização, também avançar o sinal vermelho e fizer uma conversão proibida, por exemplo.

Devidamente sinalizados com placas, semipórticos e legendas no pavimento (no mínimo 100 metros antes do radar), todos os novos radares são informados à população antes do início da fiscalização, pelas redes sociais da Prefeitura e da Setran.

Na Linha Verde, os equipamentos de fiscalização também flagram caminhões acima de 10 toneladas trafegando em horários proibidos (das 7h às 9h e das 17h às 19h).

Método não intrusivo

Os equipamentos que integram a fiscalização eletrônica de velocidade em Curitiba e que vêm sendo instalados desde o mês de abril possuem tecnologia chamada de não intrusiva. Com laços virtuais, a tecnologia permite cobrir a totalidade da área definida para a fiscalização, sem as chamadas áreas de sombra e sem possibilidade de a infração não ser detectada.

+ Viu essa? Voos internacionais no Aeroporto Afonso Pena? Saiba se eles vão virar realidade na Grande Curitiba

A lista completa com os endereços de todos os radares instalados na capital podem ser conferidos no site da Setran.

Avanço do sinal vermelho

Em menos de quatro meses, a Setran registrou um total de 7.973 infrações por avanço do sinal vermelho na cidade. A esquina das ruas Antônio Gasparin e Pedro Gusso, no bairro Novo Mundo, é o local onde a infração foi mais cometida, entre os cruzamentos com novo radar instalado. O endereço responde por 36% do total do avanço no sinal, com 2.885 multas.

Este é um ponto bastante movimentado da cidade, que concentra grande fluxo de veículos, pedestres e ciclistas, e que ainda faz a intersecção com uma via local, a Rua Henrique Schuta.

“A Antônio Gasparin é uma via rápida de escoamento do tráfego para o bairro e importante via de ligação para a CIC. Neste cruzamento com geometria mais complexa e dificuldade de visibilidade, o respeito à abertura do semáforo é ainda mais necessário”, alerta a superintendente da Setran.

A Rua Pedro Gusso conta com estrutura cicloviária e há grande fluxo de conversão para quem segue sentido CIC/Capão Raso. Além disso, ao lado do cruzamento está localizada a Igreja do Capão Raso, considerada um polo gerador de tráfego e, a poucos metros dali, há uma estação-tubo. Entre os anos de 2015 e 2019, o local registrou 44 acidentes de trânsito, de acordo com dados do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

+ Veja também: Curitiba precisa de pelo menos quatro fins de semana chuvosos para aliviar crise

Multas e pontos acumulados na CNH

Confira as multas e pontos acumulados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para cada infração fiscalizada pelos radares, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%

Infração média: 4 pontos e multa de R$ 130,16

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%

Infração grave: 5 pontos e multa de R$ 195,23

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%

Infração gravíssima (multiplicada por três): 7 pontos e R$ 880,41

Parar sobre faixa pedestres na mudança sinal

Infração média: 4 pontos e multa de R$ 130,16

Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação – caminhão

Infração média: 4 pontos e multa de R$ 130,16

Executar operação de conversão em local proibido pela sinalização

Infração grave: 5 pontos e multa de R$ 195,23

Avançar sinal vermelho do semáforo

Infração gravíssima: 7 pontos e multa de R$ 293,47

Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização

Infração média: 4 pontos e multa de R$ 130,16