O governo do Paraná pode publicar, ainda nesta quarta-feira (16), um novo decreto tratando da flexibilização da utilização das máscaras em locais abertos no Paraná. O tema foi aprovado em segunda votação pelos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na manhã desta quarta-feira e agora o tema é tratado no Governo do Paraná para os trâmites legais.

Segundo o secretário de Saúde Beto Preto, este será o primeiro passo, mas é possível que em algumas semanas a flexibilização possa ocorrer também em locais fechados, dependendo de uma avaliação da equipe técnica de saúde. “Estamos com a equipe técnica reunida para tomarmos decisões para ainda hoje (quarta-feira) emitir um decreto regulamentando isso. Agora é hora de tentarmos flexibilizar ainda mais. Passados dez dias vamos reavaliar e ver se é possível avançarmos também para a flexibilização em ambientes fechados”, disse Beto Preto, ao final da sessão da Alep nesta quarta-feira.

A decisão chega 2 anos depois da lei que obrigou a utilização de mascaras contra o avanço da covid-19.

O tema foi sendo discutido em âmbito estadual pelos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e em âmbito municipal na Câmara Municipal de Curitiba. Segundo Márcia Huçulak, secretária de saúde de Curitiba, estra definição na capital deve sair ainda nesta semana.