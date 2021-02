Curitiba e litoral do Paraná estão com um alerta laranja de altos níveis de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para este final de semana (27 e 28). O alerta vale pelo menos até às 23h deste sábado, podendo ser aumentado para mais dias, e ressalta para a possibilidade de chuvas entre 30 a 60 milímetros para a região em questão. No domingo, a previsão é de alerta vermelho para Curitiba e litoral.

Segundo o Simepar, Curitiba pode acumular um total de 23 milímetros de chuva apenas neste sábado. Já no domingo a média sobe para 36,3 milímetros, chegando a quase 60 milímetros de chuva em apenas dois dias.

Paulo Ricardo Barbieri, meteorologista do Simepar relatou que o começo do sábado já apresentou chuva na Grande Curitiba e no litoral, e durante o dia pode ficar mais intensa. ” O dia está começando com chuvas fracas e isoladas entre a região metropolitana de Curitiba e as praias. As chuvas que ocorrem desde a madrugada nestes setores, apresentam acumulados variando entre 20 mm em pontos da RMC e 24 mm na região litorânea do estado. Na região dos Campos Gerais, apesar da presença da nebulosidade, não há registros de chuvas neste início de manhã. Nas demais regiões, o tempo permanece estável com o sol já predominando”, disse Barbieri.

As chuvas são importantes para a região de Curitiba, já que o nível dos reservatórios que abastecem a região estão em queda. Na medição realizada na sexta-feira (26), especialistas apontam que 47,47% dos reservatórios estão com o volume d´água, ou seja, o rodízio no abastecimento vai seguir nos bairros de 36h por 36h. A ideia da Sanepar, empresa responsável pelo setor, que o rodízio pode acabar quando os reservatórios chegarem a 60%.