Depois que Santa Catarina registrou neve na manhã desta terça-feira (17), o fenômeno tem tudo para subir o mapa e chegar ao Paraná. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 33 cidades do estado estão em alerta laranja de neve para as próximas horas. Veja abaixo a lista das cidades em alerta de neve no Paraná. Curitiba, para a alegria de uns e tristeza de outros, não está neste alerta.

Segundo o Inmet o alerta vale para às 21h desta terça-feira e segue pelo menos até às 9h de quarta-feira (18). O aviso do Inmet prevê “espessura da neve de 5 cm até 20 cm e risco de acidentes em estradas”.

Cidades em alerta de neve no Paraná

Antônio Olinto, Bituruna, Campo do Tenente, Clevelândia, Coronel Domingos Soares,

Cruz Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, Guarapuava, Honório Serpa, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Lapa, Mallet, Mangueirinha, Palmas, Palmeira, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pinhão, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Porto Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Reserva do Iguaçu, Rio Azul, Rio Negro, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, Teixeira Soares e União da Vitória.

Mapa mostra alerta de neve na região sul. Foto: Reprodução/Inmet,

