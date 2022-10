É, caros leitores. A vida de quem faz a previsão do tempo para a região do Paraná não anda fácil ultimamente. Um dia calor, outro dia alerta de temporal e assim por diante. Dando sequência a este tempo maluco que domina a nossa primavera, uma imagem chamou atenção na manhã desta quinta-feira (20): quase metade do Brasil está em alerta laranja de temporal. Isso mesmo, do Rio Grande do Sul, subindo pelo Paraná chegando até parte do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até Rio de Janeiro (Veja o mapa abaixo).

O alerta é laranja, o que significa grau de “Perigo”. O alerta laranja prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de possibilidade de ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. O alerta laranja engloba ainda o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Alerta laranja cobre quase a metade do Brasil. Foto: Reprodução/Inmet.

Segundo o Simepar a previsão do tempo para Curitiba e outras áreas do Paraná é realmente preocupante.

“Do centro para o norte e oeste do Estado, as chuvas são mais fortes e acompanhadas de muitos raios. Entre a madrugada e primeiras horas da manhã também ocorreram ventos fortes de forma mais abrangente, mas, agora, só de forma mais pontual”, explicou o meteorologista Lizandro Jacobsen, do Simepar.

Quando o tempo melhora?

Para sexta-feira, a frente fria continua provocando tempestades em vários setores paranaenses, principalmente na madrugada. Gradualmente o sistema frontal se afasta em direção ao Sudeste do Brasil, sendo substituído por uma massa de ar mais estável. Para o final de semana a previsão é de tempo limpo, com sol e máxima de 24ºC.