O tempo ainda deve seguir abafado em Curitiba e região nesta quinta-feira (25). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), faz calor na capital e o risco de pancadas de chuva forte à tarde continua, mas o sol aparece. O alerta amarelo de temporal segue em vigora para Curitiba, região metropolitana e Litoral. Nesta quarta-feira, Curitiba teve raios, trovões e chuvas isoladas.

+Viu essa? Secretário do Paraná propõe que baladeiros fiquem no final da fila para leitos de UTI

Em Curitiba, nesta quinta, a meteorologia prevê uma variação térmica entre 18º C e 28º C. Mesmo estando no outono, o Simepar aponta que o clima típico da estação só comece a aparecer apenas na próxima semana. Por enquanto, o calor deve seguir até o domingo (28) na região da capital. A umidade no ar também continua. Ela chega pelos ventos que sopram do oceano em direção ao continente.

Nas demais áreas do estado, o tempo também apresenta nebulosidade. Estão previstas chuvas isoladas e rápidas a partir da tarde. Segundo o Simepar, o risco de algumas tempestades é maior nos Campos Gerais, Centro-sul e Sudoeste paranaense.

No Litoral, nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta as temperaturas variando entre 23º C e 29º C.