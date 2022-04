A chuva e a instabilidade devem marcar presença no Paraná nesta terça-feira (12). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o estado está sob alerta laranja laranja para tempestades e ventos intensos, que podem chegar a quase 100 km/h. Há também a possibilidade de granizo em algumas regiões. O alerta abrange desde Curitiba até Foz do Iguaçu, conforme a imagem no fim da matéria.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na segunda-feira (11), choveu mais de 70,0 mm em Guaíra, no oeste paranaense, e em Marechal Cândido Rondon os ventos alcançaram 82,4 km/h. Hoje, a previsão das chuvas para Palmas, no Sul do estado, é de que o município alcance mais de 90 mm de precipitação. Para se ter como exemplo, Curitiba, no leste do estado, deverá ter precipitação acumulada de 16 mm nesta terça-feira.

O Inmet alerta que as regiões do Norte Pioneiro, Central, Oeste, Noroeste, Sudeste e até mesmo na Região Metropolitana de Curitiba podem ser vítimas de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O tempo instável deve-se por conta de uma nova frente fria que avança pela região sul do Brasil e que também afeta o Mato Grosso e o Paraguai, mas que deve arrefecer no Paraná a partir de amanhã.

Previsão do tempo pra Curitiba

Segundo o Simepar, Curitiba terá dias chuvosos pela frente. Serão pelo menos 34,4 milímetros entre esta terça-feira até quinta-feira. As temperaturas nestes dias ficam entre os 13 e 24ºC em Curitiba.

Alerta de temporal do Inmet abrange todo o Paraná. Foto: Reprodução/Inmet.