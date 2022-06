A cidade de Curitiba e demais municípios da região metropolitana, bem como grande parte da metade sul do Paraná estão sob alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. As fortes chuvas que caem em toda essa área desde a noite desta segunda-feira representam o principal risco contemplado neste aviso.

Segundo o Inmet, são esperadas chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h). Ainda há Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas durante as tempestades.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, (Simepar), o tempo instável no Paraná segue nesta terça-feira. “Áreas e linhas de instabilidade, associadas a presença de uma frente fria que se desloca pelo oceano, atuam em vários setores do Estado ao longo do dia. Chuva ocorre a qualquer hora do dia na maioria das regiões paranaenses, com risco de tempestades em alguns pontos”, diz nota publicada no site do instituto.

Na quarta-feira, as áreas de chuva avançam em direção a São Paulo, porém, nas regiões noroeste e norte, o tempo segue instável com pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas. Nas demais regiões do Estado, não se descarta a ocorrência de alguma chuva fraca/garoa de forma bem isolada. Temperaturas, em média, ficam mais amenas no leste e mais elevadas no oeste paranaense.

As temperaturas em Curitiba variam de 14ºC a 18ºC, em Paranaguá 17ºC a 19ºC, em Ponta Grossa 14°C a 20°C, em Francisco Beltrão de 12°C a 22°C. No Norte e Noroeste o tempo fica aberto na maioria das cidades.

A partir de quinta-feira as temperaturas despencam no Paraná, anunciando a massa de ar polar que levará os termômetros a marcarem perto dos 0ºC no final de semana.