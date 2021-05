O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para tempestades a partir das 0h deste sábado (22) pelas 11 horas seguintes. A previsão é de chuva forte, com rajadas de vento e até eventual queda de granizo em algumas regiões do Paraná, mais do Centro para o Leste, bem como os estados vizinhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A definição de alerta laranja do Inmet prevê “chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”.

A recomendação é para que em caso de em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) em caso de estragos provocados pela chuva. Segundo o Simepar, as temperaturas, em Curitiba, variam de 17°C a 24°C.