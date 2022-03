O tempo fechou e a chuva chegou com força a Curitiba na tarde desta terça-feira (1º). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja (grau de severidade: perigo) com validade das 9h desta terça até as 10h desta quarta-feira de cinzas.

De acordo com o Inmet, a previsão é de que o acumulado de chuvas varia entre 50 mm a 100 mm ao dia, com ventos que podem chegar até 60 km/h. com risco de granizo e tempestades elétricas. Os trovões assustaram os curitibanos. Há risco de de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Temporal deixa ruas alagadas em Curitiba

De acordo com o boletim da Prefeitura de Curitiba, vários pontos de alagamento foram registrados na cidade:

Alagamento💦

( 7 pontos de alagamento)

Rua Lufrido Costa n° 15 – Pinheirinho

Rua Joares Távora n° 21 – Tatuquara

Rua Danthe Onório – Xaxim, em frente ao CMEI Esmeralda

Rua Ada Macaggi, n° 676 – Boa Vista

Rua Gastão Luiz Cruls ao lado do n° 941 – Bairro Alto

Rua Duarte da Costa n° 613 – Pinheirinho

Lendina Germano Ribeiro n° 61 Boa Vista

Queda de árvore🌲(156)

Houve 8 solicitações de atendimento emergencial relacionado à quedas de árvores ou de galhos em via pública.

Até o presente momento não houve registros de pessoas desabrigadas, desalojadas.



Ainda segundo o boletim, as equipes da Prefeitura estão em atenção e alerta à possíveis emergências e em atendimento às ocorrências.

A recomendação da Defesa Civil é que:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta laranja para Curitiba. Foto: Reprodução