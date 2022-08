Nesta terça-feira (9) o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas vermelhos – um para chuvas intensas e outros para ventos fortes – para o Paraná, especialmente para a região metropolitana de Curitiba e litoral. Tempo fechado, chuva, ventos e ondas de até 4 metros para as próximas 24 horas.

Todo o Estado, especialmente a região leste, vai seguir com instabilidade até quinta-feira (11), quando o sol reaparece acompanhado de baixas temperaturas.

De acordo com o Simepar, predomina ainda um cenário de instabilidade atmosférica nesta terça-feira (09) no Paraná. O fluxo de umidade e calor de regiões mais ao norte até o Estado, e o desenvolvimento de uma área de baixa pressão sobre o Sul do Brasil, contribuem para o desenvolvimento de várias áreas de instabilidade sobre as diversas regiões paranaenses, com previsão de chuva e algumas trovoadas.

Não se descarta ocorrência de ventos moderados, ocasionalmente fortes, principalmente nos setores mais ao norte, perto de São Paulo. Aliás, o Simepar emitiu na segunda-feira (08), um alerta para chuvas fortes e tempestades entre a região dos Campos Gerais, Grande Curitiba e Litoral do Paraná.

Quanto a Curitiba, a capital vai ter chuva durante todo o dia, mas nada acentuado. Quanto a temperatura, a máxima não ultrapassa 16°graus. Para a quarta-feira (10), a chuva segue em Curitiba, que dá trégua somente na quinta.

Já no litoral, a chuva vai ser mais forte nesta terça, inclusive com chance de ondas acima de 4 metros de altura. Segundo o Simepar, a precipitação pluviométrica pode chegar a 56.9 mm, uma quantidade grande para um dia. A máxima não passa de 17°graus.