Com o início da primavera nesta quinta-feira (22), as chuvas mais intensas e as tempestades vão ser cada vez mais comuns, não só em Curitiba, como em todo o Estado do Paraná. A estação que anuncia a chegada das flores também traz mais chuva e temperaturas mais amenas, num período de transição entre o inverno e o verão.

Quando se fala em chuva em Curitiba, não tem como não lembrar dos alertas meteorológicos de tempestades. Eles são anunciados pela Defesa Civil Estadual e também pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Cada órgão tem a sua classificação própria. Confira a seguir:

Alertas meteorológicos, de acordo com a Defesa Civil

Alerta Amarelo – RISCO MODERADO

Aviso de situação meteorológica com potencial de tornar-se perigosa. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Monitore as possíveis evoluções das condições meteorológicas e alertas.

Alerta Laranja – RISCO ALTO

Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Siga os conselhos das autoridades. Prepare-se para tomar uma ação de emergência se necessário.

Severidade – RISCO MUITO ALTO

Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrências com riscos de danos materiais, integridade física ou até mesmo à vida humana. Mantenha-se atento sobre as informações dos alertas. Siga as instruções e conselhos das autoridades. Tome uma ação de emergência.

Alertas meteorológicos, na classificação do Inmet

Alerta Amarelo – Perigo Potencial

Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Em caso de chuvas, o alerta amarelo tem as seguintes características:

Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..

Alerta Laranja – Perigo



Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

Em caso de chuvas, o alerta laranja tem as seguintes características:

Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Alerta Vermelho – Grande Perigo

Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.

Em caso de chuvas, o alerta vermelho tem as seguintes características:

O aviso é considerado o mais perigoso e indica chuvas intensas, superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia e ventos superiores a 100 km/h. Também há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

Receba avisos meteorológicos por SMS

Quer receber os avisos meteorológicos por celular? Basta enviar SMS com o CEP da sua região para o número 40199. A Defesa Civil responde com mensagem de confirmação do seu cadastro e a partir deste momento você passa a receber alertas periódicos sobre a situação de maior gravidade na sua região.

As mensagens são enviadas sempre que for necessário. Servem de alerta e prevenção no caso de ocorrências mais graves, que possam de causar estragos e danos à população.