Almoço a R$ 3? Buffet livre a R$ 8,90? Comer bem e barato em Curitiba

Com o aperto financeiro dos últimos meses, não tem sido fácil garantir uma boa alimentação cotidiana e ainda economizar um pouco, pra sobrar uma graninha no fim do mês. Cozinhando em casa, até dá pra garimpar alimentos da época e equilibrar as finanças. Mas e na rua, dá pra almoçar bem e barato? A Tribuna visitou o Centro de Curitiba para saber. O preço mínimo para um buffet livre foi de R$ 8,90.

Além dos cinco restaurantes mantidos pela prefeitura de Curitiba na Matriz, Capanema, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Pinheirinho, os chamados Restaurantes Populares que oferecem almoço por R$ 3, com direito a arroz, feijão, carne, salada e uma fruta de sobremesa (veja endereços no fim do texto), há outras opções.

Veja a lista de restaurantes pra comer bem e barato em Curitiba

O Osteria Grill, localizado na Avenida Luiz Xavier, 110a, bem na entrada da Boca Maldita, no Centro, oferece buffet livre por R$ 17,90. É um pouco mais caro do que os outros, mas, segundo a gerência, são 14 tipos de saladas disponíveis, sobremesa de cortesia, pratos quentes, carnes no grill como alcatra, fraldinha, peito de frango, linguiça e costela assada. A bebida é à parte. Por quilo, o preço é R$ 39,90. O ponto na Luiz Xavier tem entre três e quatro anos de funcionamento. O espaço é amplo, com várias mesas disponíveis.

Foto: Gerson Klaina

“Temos pessoas na rua divulgando o restaurante. Tem funcionado bem, novos clientes têm vindo nos conhecer e retornado. Procuramos sempre manter a qualidade da comida, incluindo as medidas sanitárias que são cumpridas à risca pelos funcionários. Estamos sempre fiscalizando”, explica a Lorena da Silva, gerente.

Bem próximo do Calçadão da XV tem o Dom Siciliano, na Ermelino de Leão, 46. O buffet funciona somente no estilo livre, por R$ 11,90. Não há opção para comer por quilo. A gerência explica que há disponíveis oito a dez tipos de saladas, três tipos de carne, arroz e feijão. “A marmita e o buffet são o mesmo preço. Bebida à parte”, diz o gerente Carlos César.

O tamanho do espaço para comer no local é médio, com algumas mesas, indicado para quem deseja uma refeição rápida.

No mesmo estilo vem o Dom Martini Prime, na Ébano Pereira, 26. O buffet é livre por R$ 13,90. São dez tipos de salada, três sobremesas, 20 pratos quentes e três tipos de carne. A marmita também sai pelo mesmo valor do buffet. A sobremesa é inclusa e a bebida à parte. “A pessoa pode se servir quantas vezes quiser, com a carne toda à vontade”, destaca a gerente Evelyn Brito de Oliveira.

O ponto tem três anos de funcionamento. O interessante do local é a vista ampla da Rua XV de Novembro. Há um janelão de vidro que permite apreciar o ir e vir das pessoas na rua.

Foto: Gerson Klaina

O Restaurante das Flores fica na Rua XV de Novembro, 29, próximo ao Bondinho da Rua XV de Novembro, em frente ao Palácio Avenida. O estabelecimento tem buffet livre por R$ 8,90 e opção de almoço por quilo, por R$ 39,90. São três opções de carne, há doze tipos de salada e pratos quentes.

“Conseguimos manter um preço bom, acessível, porque nós mesmos fazemos a compra no Ceasa, temos nosso próprio açougue, compramos direto dos frigoríficos. A margem de lucro diminuiu com a pandemia, mas o importante é que dá para todo mundo comer bem, de forma justa, comida boa. Não é por ser barato que vai deixar de ser saboroso e nutritivo”, explica a Ludemar Martini, 44 anos, dona do estabelecimento.

Segundo ela, há várias unidades que fazem parte da rede e que trabalham com preços mais acessíveis. Além disso, de acordo com ela, são geradas oportunidades de ganhos para parceiros que trabalham na divulgação.

É o caso do Fabrício Bispo dos Santos, 36 anos, que divulga os buffets com cartaz e avental. Ele veio de Minas Gerais para Curitiba há oito anos. “O atendimento é bom. Comida caseira, mais simples, mas feita com amor, com carinho, com dignidade. Gera emprego pra mim e pra muitos. Com o troquinho que consigo, fui até à praia, coisa que só tinha nos meus sonhos. Espero que o meu trabalho de divulgação sempre tenha resultado. Que as pessoas venham, gostem e voltem mais vezes”, diz Santos, que na quarta-feira (13) estava divulgando o Restaurante das Flores.

Na Casa do Zeca o buffet livre é R$ 13,90 e por quilo é R$ 31,90. Opções tem seis tipos de salada, três tipos de mistura e seis pratos quentes. A marmita é R$ 13. A bebida é à parte. O ponto está aberto há seis meses. Alameda Dr. Muricy, 636. José Carlos Bessa.

Almoço barato, com visão privilegiada da Rua XV, cartão postal de Curitiba. Foto: Gerson Klaina

Restaurantes universitários

Para quem é estudante, técnico, professor, prestador de serviço terceirizado ou estagiário da Universidade Federal do Paraná (UFPR), há ainda a opção de comer nos restaurantes universitários, os chamados RUs. Os locais oferecem, diariamente, três refeições – café da manhã, almoço e jantar.

Em Curitiba, funcionam quatro unidades. Uma no campus central da UFPR, outra no setor de Agrárias, no Centro Politécnico e no campus do Jardim Botânico. O cardápio diário fica disponível no site da UFPR.

Refeição por R$ 3 em Curitiba?

Restaurante Popular Capanema

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 1671

Restaurante Popular CIC / Fazendinha

Endereço: R. Raul Pompéia, 190

Telefone: (41) 3229-2555

Restaurante Popular Matriz

Endereço: Pç. Rui Barbosa, 101

Telefone: (41) 3322-3574

Restaurante Popular Pinheirinho

Endereço: R. Mal. Rondon, 40

Telefone: (41) 3246-2667

Restaurante Popular Sítio Cercado

Endereço: R. Mercúrio, 420

Telefone: (41) 3286-5126