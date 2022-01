A curadoria das lojas #CuritibaSuaLinda abriu um edital, nesta segunda-feira (24), para o setor criativo interessado em ter seus produtos aprovados para comercialização nas lojas mais típicas da cidade.

O edital está disponível para consulta no Portal Curitiba Criativa e ficará aberto para inscrições de produtos até o dia 2 de março. As avaliações serão feitas pelo comitê curador no dia 4 de março e o resultado será divulgado no dia 7 de março.

“Buscamos produtos de design autoral e souvenires com a identidade da cidade, nossos atrativos turísticos, nosso jeito de falar e nossa cultura local”, declara Tisa Kastrup, curadora das lojas #CuritibaSuaLinda.

Ainda de acordo com Tisa, a ideia é renovar os produtos que além de levar a identidade da cidade, estejam alinhados com o tema inverno, para a nova coleção da estação que se aproxima. “Assim como os turistas que vão para o Nordeste buscam sol e praia, nossos turistas buscam o frio”, conclui.

Nova vitrine e oportunidade

As lojas #CuritibaSuaLinda estão estrategicamente localizadas nos principais atrativos turísticos da cidade, que concentram grande fluxo de turistas e moradores, como o Jardim Botânico, Torre Panorâmica, Memorial Paranista, Mercado Municipal e a mais recente loja inaugurada no Shopping Estação, único shopping da cidade que está no roteiro da Linha Turismo.

Atualmente as lojas possuem 101 artesãos/designers com o cadastro ativo, oferecendo mais de 500 produtos. A grande diversidade de oferta e estilos agradam os turistas que acabam optando por lembranças que cabem na bagagem, leves e fáceis de levar. Já os moradores acabam procurando peças maiores para decoração ou para presentear os amigos.

Os preços variam bastante, mas partem de R$ 2, como os cartões-postais; os marcadores de página são R$ 3 e os ímãs de geladeira e chaveiros custam em média R$ 4. Existe ainda uma ampla variedade de produtos com tema paranista, identidade das calçadas curitibanas, aplicados em canecas, camisetas, lenços, meias, ecobags, sabonetes artesanais e até fraldinhas e babadores para bebês.

Para inscrever os produtos no edital é preciso ter empresa formalizada com CNPJ. Acesse todas as informações clicando aqui.