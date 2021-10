Excepcionalmente nesta terça-feira (12), devido ao feriado, não haverá live no canal do Liceu de Ofícios Criativos, mas a programação retorna na quinta-feira (14), com mais conteúdo para o setor criativo da cidade. O consultor em gestão de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedor Individual (MEI), especialista e professor na área de precificação Hélio Brum (@heliobrum.consultoria), ensina na quinta-feira os passos para elaborar o custo de um produto.

+ Carol do RH: Como pedir aumento de salário e cinco dicas para te ajudar a conseguir!

“É importante salientar que todo empreendedor deve calcular detalhadamente os custos do produto antes de definir o preço de venda”, esclarece Brum.

Entre os tópicos abordados estão: introdução de conceitos sobre precificação e sobre custos; identificação dos custos que compõem o custo de produção como matéria-prima, tempo de produção e mão de obra; elaboração de ficha técnica de produção; e montagem e cálculo do custo de produção.

O curso será transmitido às 15h no canal do Liceu de Ofícios Criativos no Youtube. Para se inscrever clique aqui.

+ Leia mais: Paraná recebe mais 154,4 mil vacinas contra a covid-19 nesta segunda-feira

As formações continuam de forma on-line – as atividades presenciais na sede do Liceu, no Largo da Ordem, estão suspensas por causa da pandemia da covid-19. Os cursos anteriores estão disponíveis no canal do Youtube e podem ser assistidos a qualquer momento.