A Prefeitura de Pinhais em parceria com o Sesc e o Programa Justiça no Bairro, realiza mais uma edição do Casamento Coletivo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro em qualquer um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pinhais.

Os casais interessados em oficializar a união podem procurar o CRAS que atende sua região e se inscrever. É importante lembrar que são necessários atender alguns requisitos do programa, como morar em Pinhais e apresentar um comprovante de endereço atualizado; apresentar documentos pessoais como carteira de identidade, entre outros; ser maior de 18 anos e ter até três salários mínimos (por casal).

O Casamento Coletivo é uma celebração ecumênica realizada pela desembargadora Dr.ª Joeci Machado Camargo, idealizadora e coordenadora do programa que já promoveu a união de mais de mil casais na cidade.

Mais informações e detalhes sobre as inscrições do Casamento Comunitário de Pinhais diretamente nos CRAS. Além da opção de ligar para os telefones, o atendimento pode ser feito pelo WhatsApp.

CRAS Norte (41) 3912-5627 – WhatsApp: (41) 98781-0570.

Bairros atendidos: Jardim Karla, Jardim Amélia, Parque das Águas, Parque das Nascentes, Privê, Pio XII, Boa Esperança, Esplanada, Rosi Galvão, Alphaville, Graciosa, Canguiri.

CRAS Sul (41) 3912-5613 – WhatsApp: (41) 98792-5001.

Bairros atendidos: Weissópolis, Tarumã, Estância Pinhais, Centro, Guilherme Weiss e Vila Varginha.

CRAS Leste (41) 3912-5223 – WhatsApp: (41) 98709-9474.

Bairros atendidos: Maria Antonieta, Esplanada, Vila Dignidade, Vila Palmital, Triângulo e Vargem Grande.

CRAS Oeste (41) 3912-5628 – WhatsApp: (41) 98786-8760.

Bairros atendidos: Atuba, Alto Tarumã, Emiliano Perneta, Perdizes, Sol Nascente, Jardim Eliza, Bonilauri, Joaquina, Pineville, Jardim Fênix, Vila União, Pedro Demeterco, Moradias Palmital, Conjunto Áquila, Jardim Cláudia, Jerivá e Vila Tebas.