Uma quadrilha especializada em realizar furtos em prédios comerciais utilizando equipamentos de escalada está sendo procurada nesta terça-feira (28) em Curitiba e na Região Metropolitana. A Polícia Civil espera cumprir 23 ordens judiciais, sendo 10 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão na operação que conta com a participação de 70 policiais.

A organização criminosa teria realizado furtos a empresas localizadas em Curitiba, em Londrina, na região norte do Paraná, e em Florianópolis (SC). Os ladrões são abusados, pois utilizam itens de escalada e rapel para ingressarem nos prédios com o objetivo de entrar nas salas comerciais para levar objetos eletrônicos, dinheiro e cartões. Ainda dentro dos prédios, eles pintavam as câmeras de segurança com tinta em spray para dificultar a investigação.

A Polícia Civil apurou que essa quadrilha utilizava os objetivos furtados como “ponte” de outros crimes como tráfico de drogas e agiotagem.

Polícia Civil cumpriu mandados na manhã desta terça-feira. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

