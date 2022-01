A alta na taxa de contaminação da covid-19 e o possível risco de sobrecarga do sistema hospitalar fizeram com que a Universidade Federal do Paraná (UFPR) adiasse o início das aulas presenciais por duas semanas. As aulas iniciariam no dia 31 de janeiro e agora o retorno está previsto para o dia 14 de fevereiro.

Para assegurar o atendimento aos estudantes, serão reabertos no dia 31 os restaurantes universitários em todas as cidades onde a UFPR possui campi.

LEIA TAMBÉM:

>> Sanepar confirma fim do rodízio em Curitiba e região após 19 meses de restrições

>> Com alta de casos da ômicron, 17 mil paranaenses correm atrás da 1ª dose da vacina em janeiro

A decisão envolve a Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Novo Coronavírus na UFPR e a Comissão de Retomada do Ensino Presencial, que vêm trabalhando juntas na organização da retomada e no monitoramento da pandemia. Neste início de ano, a análise envolve um fator que não estava plenamente dimensionado quando se definiu a mudança de fase para o presencial: a rápida propagação da variante ômicron do coronavírus.

Dados oficiais mostram um forte crescimento na taxa de contaminação em todo o país. No Paraná, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, a média móvel de casos de Covid-19 aumentou 1.174,8% no levantamento fechado em 16 de janeiro, na comparação com a de 14 dias antes.

Além disso, uma projeção estatística feita pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), centro independente de pesquisa em saúde ligado à Universidade de Washington, aponta que haverá um pico no Brasil das internações por Covid-19 justamente no fim do mês de janeiro, quando deveriam começar as aulas presenciais, e que a curva de casos tende a ser descendente a partir da segunda quinzena de fevereiro. A UFPR concluiu, assim, que não seria responsável retomar as aulas presenciais justamente num momento que promete ser crítico, em função da onda da variante ômicron.

“É uma medida necessária, mas circunstancial, que tomamos tendo como base o respeito à ciência e a proteção da vida de todos os integrantes da comunidade da UFPR”, salientou o reitor Ricardo Marcelo Fonseca.

O retorno às aulas presenciais está previsto para o dia 14 de fevereiro. Nesse período, os dados da pandemia continuarão sendo acompanhados diariamente pelas duas comissões da UFPR que tratam do assunto.

Atividades práticas emergenciais estão mantidas

Com relação às atividades práticas dos diversos setores da universidade, serão respeitadas as especificidades de cada área, a critério dos colegiados de curso, que poderão viabilizar o início dessas atividades já a partir de 31 de janeiro.

RU e Intercampi

A fim de garantir a assistência estudantil e o eventual desempenho de atividades práticas desde o início do semestre letivo, a administração central decidiu que restaurantes universitários e o sistema de ônibus Intercampi da UFPR funcionarão a partir de 31 de janeiro.

Cursos de 18 semanas

Os cursos que seguem o calendário de 18 semanas não sofrem alterações no início de suas atividades letivas presenciais, conforme regulamentado anteriormente pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da UFPR.

Web Stories