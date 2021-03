A quarta etapa do programa Asfalto no Saibro vai levar pavimentação e infraestrutura de drenagem para nove ruas do Alto Boqueirão. São 1.423 metros de vias que vão dizer adeus ao pó e lama do saibro para receber asfalto novo. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Curitiba.

As ruas do bairro que serão contempladas são: Maria Marques de Camargo; Anna Jarvis; Zires Ferreira Ribas; Plácido Massucheto; Santa Alves Petra; Idelzina Vaz; Waldemar Monastier; Rua Lírio; e Rua Lothário Pereira.

Esta quarta etapa do programa foi lançada pelo prefeito Rafael Greca no dia 25 de fevereiro, na antiga Estrada das Olarias, entre Santa Cândida e Atuba, e inclui as nove ruas do Alto Boqueirão.

Ao todo, mais 56 ruas e seus 16.204 metros de extensão serão atendidos com obras de pavimentação e drenagem, colocando fim à poeira dos dias secos e à lama dos períodos chuvosos característicos do piso de saibro, executados sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas. “Estamos dando início a uma nova fase do nosso programa que requalifica por completo ruas de saibro, deixando todas essas 56 ruas nos trinques, como Curitiba e os curitibanos merecem”, disse o prefeito Rafael Greca.

As obras da quarta etapa do programa beneficiarão moradores de 11 bairros (Campo de Santana, Tatuquara, Santa Cândida, Boa Vista, Atuba, Tingui, Alto Boqueirão, CIC, São Miguel, Umbará e Pinheirinho).

Histórico do programa

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, as duas primeiras etapas do programa Asfalto no Saibro já foram concluídas e chegaram a 53 ruas. Os mais de 11 quilômetros de pavimento requalificado estão em bairros de nove administrações regionais de Curitiba.

“Além da quarta etapa lançada hoje, também estão acontecendo obras da terceira fase, que conta com o total de 74 ruas e 19 quilômetros. Em 42 dessas ruas, os serviços foram concluídos e as demais estão com o trabalho em andamento”, explicou Rodrigo Rodrigues.

Nas três primeiras etapas, o programa contemplou melhorias 1.518 metros em intervenções em outras oito ruas da Regional Boqueirão, sendo sete vias no Xaxim – Rua Irmã Clarice Biazus (304m) e dois trechos da dois trechos da Rua João Maria José de Farias (totalizando 113,67m); Octacyr Reinaldo Mion (dois trechos, somando 285 m), Enéas Almeida Eidam (160 m), Regina Bonato (79 m); João Maria Carneiro (71 m); e Eduardo Afonso Portes (61 m) – e uma no Hauer – Professor José Nogueira dos Santos (445 m).

Ruas do Alto Boqueirão contempladas

– Rua Maria Marques de Camargo, toda a extensão de 135 metros

– Rua Anna Jarvis, toda a extensão de 80 metros

– Rua Zires Ferreira Ribas, toda a extensão de 318 metros

– Rua Plácido Massucheto, toda a extensão de 164 metros

– Rua Santa Alves Petra, toda a extensão de 155 metros

– Rua Idelzina Vaz, toda a extensão de 209 metros

– Rua Waldemar Monastier e Rua Lírio, em sequência, toda a extensão de 204 metros

– Rua Lothário Pereira, toda a extensão de 158 metros