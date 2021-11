Casa ou apartamento na praia, com os amigos e família por perto, para aproveitar o fim do ano juntos. Uma ideia bacana de comemoração, mas que pode dar uma dor de cabeça gigante e prejuízo para quem aluga um imóvel inexistente. O golpe da “casa fantasma” de temporada faz vítimas todos os anos e com a proximidade das festas, as ofertas surgem de todos os lugares. Por isso, é preciso ficar atento para não transformar a alegria em drama.

A estratégia dos golpistas se aprimorou com o avanço da tecnologia, pois há 20 anos, esse tipo de intervenção tinha um método diferente. O contato tinha início em anúncios em jornais e era realizado diretamente em um telefone fixo. Com a internet, a forma de abrangência aumentou e quem deseja alugar um imóvel para o verão tem imensas possibilidades com um simples smartphone. Facilidades para todos, inclusive para os bandidos.

Em 2019, a audácia dos golpistas foi tão grande que chegaram a clonar contas de luz em unidades no litoral do Paraná, para ludibriar os interessados. A pessoa de boa-fé visualiza as fotos do imóvel, verifica o preço que geralmente está abaixo do mercado e já projeta o pé na areia com uma cervejinha. O criminoso, na época, mandou a conta de luz com o nome dele e o acerto foi realizado. Depósito feito e quando chegou no endereço, um matagal pela frente e nenhuma casa.

Atenção na negociação

Emanuel David, chefe da Delegacia de Estelionato de Curitiba, relata que esse tipo de golpe virtual ocorre geralmente em plataformas de compra e venda, e que é preciso estar atento a negociação. “Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP-PR), houve um aumento de 16% no crime no período de 2019 a 2020, ou seja, antes da pandemia. Os anúncios são reais com várias imagens do imóvel e que mostram os quartos, a área de lazer. A pessoa não sabe se é verdadeiro. Procure plataformas de aluguel que dão a garantia que o imóvel existe como o Airbnb ou as imobiliárias”, disse Emanuel.

Caso venha a ser vítima de golpe, algumas recomendações precisam ser realizadas conforme orientação da Polícia Civil. “Faça cópias (prints) de todas conversas e das transferências bancárias, registre a queixa em um boletim de ocorrência que pode ser feito de maneira online. Todo crime deixa vestígios, mas reforço que a prevenção é o melhor remédio”, alertou o delegado.

Atualmente estão registradas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-PR) no litoral, 115 imobiliárias com 815 corretores. Todos estão aptos a exercer a profissão e em caso de falta ética, respondem por seus atos. O presidente do Creci-PR, Luiz Celso Castegnaro, reforça que medidas estão sendo tomadas para garantir segurança para quem procura um estabelecimento imobiliário.

“Em linhas gerais, vamos colocar outdoors em várias lugares alertando as pessoas para que procurem as imobiliárias credenciadas. No verão, iremos montar uma Delegacia Regional com especialistas que poderão ajudar. Existem vigaristas que se passam de proprietários e se dizem corretores. Se estiver com qualquer dúvida, busque no site do Conselho a existência dessa pessoa”, relatou Castegnaro.

Dicas para não cair no golpe

As dicas não evitar esse transtorno foram passadas em conjunto pela Polícia Civil do Paraná e pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis. A experiência no ramo e as informações são importante para não cair na armadilha. Confira só:

– Nunca deposite o valor integral

– Se alugou por uma imobiliária, a conta do depósito vai ser de uma conta jurídica

– Desconfie de valores baixos. Se uma casa é na frente da praia e tem cinco quartos, não vai pagar R$ 500.

– Está com dúvida da existência do corretor, procure o site do Creci

– Procure plataformas de aluguel que dão a garantia que o imóvel existe como a Airbnb

