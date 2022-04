Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo encontrou, na Região Metropolitana de Curitiba, a solução para resolver uma carência em seu departamento de logística. E tudo se deu por uma simples busca no Google, que uniu as trajetórias da Amazon, multinacional de tecnologia com foco nas vendas online, e da Vértice Embalagens, empresa localizada na cidade de Colombo.

Mas como foi possível uma companhia norte-americana, que reportou lucro de US$ 14,3 bilhões em 2021, encontrar uma empresa a quase 11 mil quilômetros de sua sede nos EUA? A resposta, segundo a Vértice, possui duas palavras: Marketing Digital. “Sempre tivemos a percepção que o mercado era muito maior do que aquele que começamos a atender. Nosso plano de ação apontava que o uso de SEO nos ajudaria a dar visibilidade aos nossos produtos: os envelopes de segurança”, explica o diretor da Vértice Embalagens, Adriano Greca, em um papo com a Tribuna do Paraná.

SEO é o nome da ferramenta que auxilia sites na Internet no posicionamento nas páginas de pesquisa. Quanto melhor o SEO de um site, mais próximo dos primeiros resultados do Google ele se encontrará, facilitando a procura pelos negócios das companhias melhor ranqueadas na plataforma de pesquisas.

“Não adianta ter o melhor produto, se você não é localizado, se ninguém te encontra. Nós não estamos ao lado dos grandes centros de distribuição do e-commerce, que estão localizados em São Paulo. Nós precisávamos de alguma forma aparecer. Hoje, precisamos estar nas primeiras páginas das ferramentas de busca, isso contribui muito para realizar negócios”, conta o diretor.

Mas o que a Amazon quer Vértice?

Foi graças a esse trabalho de marketing que a Amazon “deu um Google” e encontrou a Vértice, que atualmente fornece dois tipos de envelopes plásticos para as entregas da gigante do varejo. “O que fornecemos para a Amazon são aqueles envelopes brancos por fora e pretos por dentro, que garantem sigilo, possuem uma cola inviolável, impedem a entrada de umidade e luz dentro da embalagem. Além deles, também fornecemos o envelope transparente que é colado na parte externa de caixas ou de outros envelopes para armazenamento de notas ou comprovantes de despacho de mercadoria”, acrescenta Adriano.

E a parceria com a Amazon, além do fornecimento para outros clientes, como Karstens, Canção Nova, Troc e Havan, tem gerado um “boom” de produção na companhia com DNA paranaense, que há apenas cinco anos está no mercado de embalagens. “Antigamente, fabricávamos cerca de 10 toneladas de embalagens flexíveis por mês. No fim de 2021, o número saltou para 60 toneladas mensais”, conclui.

Empresa fabrica aqueles envelopes brancos por fora e pretos por dentro, com cola inviolável. Foto: Divulgação.

